Ivo Lucas recebeu vantagem em programa da SIC Ator admite que foi beneficiado no programa 'A Máscara' e faz um pedido de desculpas

16:47

Ivo Lucas, de 32 anos, foi o grande vencedor da terceira temporada do programa da SIC, 'A Máscara'. Em conversa com Fátima Lopes no sábado, dia 28, o ator e músico afirmou que recebeu uma benesse em comparação com os restantes concorrentes do programa.



"Quando recebi o convite fiquei imenso tempo a pensar… Sempre fui fã do formato, a questão é que estava tanto na minha bolha, a minha vida era só casa, trabalho, gravava a novela e voltava para casa. O meu maior incentivo veio da equipa que está comigo que disse ‘tens que o fazer’", disse Ivo Lucas, cuja máscara era a de Vicking.



Apesar do calor que o fato provocava, o artista teve a vantagem de ter por dentro uma ventoinha, algo de que os restantes concorrentes não usufruiram: "Hoje posso dizer isto, a minha máscara era a única que tinha uma ventoinha em cima para refrescar, portanto, peço imensa desculpa aos outros concorrentes, eu tive uma vantagem."



Ivo afirma que mesmo assim conseguiu perder três quilos.

