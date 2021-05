Ivo Lucas refugia-se nos Açores após quebrar silêncio sobre morte de Sara Carreira

Quando te conheci prometi escrever-te a balada mais bonita que conseguisse tirar de mim, para fazer justiça à pessoa que eras. Apaixonei-me cada vez mais por ti a cada dia que passava e a música foi ganhando vida em nós. Está disponível para todo o mundo ouvir o talento brilhante e único que sempre foste. Espero que estejas orgulhosa, estejas onde estiveres."



No primeiro desabafo em público, o jovem prometeu honrar a memória da amada. "Nunca pensei escrever-te este texto no dia de lançamento da tua canção, mas a vida pregou-nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar que eu prometo que o vou tentar fazer por ti. Vou cumprir todas as promessas e objetivos que traçámos juntos, porque isto não acaba aqui."



"Deste mais vida à minha vida e mais amor. Para sempre", completou.



No entanto, houve um pormenor que escapou ao artista: a partilha de fotografias por parte dos fãs. Ivo foi abordado por alguns admiradores que pediram para registar o encontro em imagens, que acabaram por publicar nas redes sociais.A viagem de Ivo Lucas aos Açores acontece poucos dias após o lançamento da música 'Leva-me a Viajar', de Sara Carreira. O acontecimento que o cantor escolheu para falar pela primeira vez sobre a morte da namorada.Recorde-se, Sara Carreira morreu a 5 de dezembro, na sequência de um acidente de viação na A1, na zona de Santarém. Estava acompanhada pelo namorado Ivo Lucas, que ficou com um fratura exposta e acabou por ser hospitalizado.