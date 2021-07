Ivo Lucas regressa à vida social ao lado do colega Ricardo Pereira

Deste mais vida à minha vida e mais amor", escreveu na altura.





O pesadelo que viveu com a, em dezembro, continua bem presente na memória de. No entanto, o ator está a tentar aos poucos reagir à vida e retomar algumas rotinas.Ao final da noite de quarta-feira, 30 de junho, o intérprete de Leandro em 'Amor Amor' voltou às redes sociais para mostrar um momento dos bastidores da trama da SIC, posando com o colega Ricardo Pereira.A fotografia foi captada durante as gravações na região do Norte, num conhecido bar/restaurante.Ivo mostrou-se num momento de boa-disposição ao lado do galã, revelando assim que está disposto a seguir com a sua vida e regressar em definitivo às redes sociais, depois de vários meses de afastamento.Há cerca de dois meses, recorde-se, quebrou o silêncio sobre a morte da namorada Sara, a propósito do lançamento da música 'Leva-me a Viajar'.