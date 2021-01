Ivo Lucas regressa às gravações mas sempre acompanhado do pai ou do agente

13:20

Ivo Lucas voltou ao trabalho no dia 13 de janeiro, cerca de um mês e meio depois do trágico acidente que vitimou na namorada, Sara Carreira, aos 21 anos.O ator juntou-se ao restante elenco da novela 'Amor, Amor', da SIC, e tem sido apoiado pelos colegas e amigos. Mas não só.De acordo com a revista 'TV Mais', Ivo Lucas tem estado sempre acompanhado de uma pessoa próxima.", adiantou uma fonte da produção.