Ivo Lucas revela-se debilitado no regresso ao ativo

Mais de um mês após o fatídico acidente que tirou a vida a, o namorado,, que sofreu ferimentos graves, prepara gradualmente o regresso às gravações da novela da SIC ‘Amor, Amor’, projeto em que integra o núcleo de protagonistas.Um regresso que está a ser preparado cuidadosamente com a equipa de produção, uma vez que quer garantir que tudo é feito em segurança, sem correr riscos de uma possível recaída, uma vez que Ivo ainda se encontra bastante frágil emocionalmente após a perda da namorada.Segundo a ‘Vidas’ conseguiu apurar, os atores do elenco que já estiveram com Ivo Lucas notaram-no ainda muito debilitado., revelou uma fonte da produção à ‘Vidas’.Contudo, a data certa para se juntar à restante equipa ainda está por definir, face às novas medidas da pandemia da Covid-19. "Tudo será feito com muita calma".Ao longo do período de recuperação após o trágico acidente, Ivo Lucas contou com o apoio de todo o elenco da novela., referiu a atriz Joana Aguiar, que divide protagonismo com o artista na trama da SIC.Recorde-se que o acidente ocorreu a 5 de dezembro de 2020, na A1, e as investigações da Polícia Judiciária continuam a decorrer.