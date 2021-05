Ivo Lucas viaja para os Açores após desabafo

Ator refugia-se com amigos de longa data em São Miguel e acaba descoberto pelos fãs.

02:01

Carolina Cunha

Ivo Lucas começa a recompor-se aos poucos e decidiu, agora, acompanhar amigos de longa data numa viagem a São Miguel, nos Açores. O plano aparentemente secreto acabou descoberto, após o encontro do jovem ator com fãs, num conhecido restaurante na aldeia de Caloura, em Vale de Cabaços, no concelho de Lagoa. Ivo acedeu aos pedidos de fotografias que acabaram publicadas nas redes sociais.

A viagem do intérprete de Leandro de ‘Amor Amor’ (SIC) aos Açores acontece poucos dias depois do primeiro desabafo público sobre a morte da namorada, Sara Carreira. "Quando te conheci prometi escrever-te a balada mais bonita que conseguisse tirar de mim, para fazer justiça à pessoa que eras. Apaixonei-me cada vez mais por ti a cada dia que passava e a música foi ganhando vida em nós", assinalou no dia da estreia da música ‘Leva-me a Viajar’.