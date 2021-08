Izabel Goulart aquece a Europa Modelo tem ‘incendiado’ os países por onde tem viajado com as suas curvas sensuais

Izabel Goulart aquece a Europa

08:52

Izabel Goulart está rendida à Europa. De forma a fugir ao inverno, a beldade brasileira tem passado as últimas semanas a viajar por Portugal, França, Grécia e está agora em Espanha. Mesmo com as altas temperaturas que se fazem sentir, Goulart aumentou ainda mais o calor com as suas curvas escaldantes.

