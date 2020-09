“Já beijaste Cristina Ferreira?” Ruben Rua responde a pergunta intimista

A carregar o vídeo ...

Ruben Rua explica relação com Cristina Ferreira

A cumplicidade entre Ruben Rua e Cristina Ferreira continua a ser motivo de conversa entre os seguidores e não só. O modelo e apresentador foi surpreendido com uma questão "difícil" durante a participação na rubrica Cala-te Boca, da Mega Hits: "Tens uma relação amorosa com a Cristina Ferreira".Visivelmente incomodado com a pergunta, o portuense demorou a responder. "Acho que não", atirou timidamente., justificou.O radialista Conguito (Fábio Gomes) insistiu sobre a relação e voltou a tentar a sorte. "Já deste beijos na boca à Cristina Ferreira?".Ruben apressou-se. "Cala-te boca", lançou ignorando a questão.Veja o vídeo: