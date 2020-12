Já começaram as cerimónias fúnebres de Sara Carreira na Basílica da Estrela

Já começaram as cerimónias fúnebres de, que decorrem na Basílica da Estrela, em Lisboa.O caixão que transportava o corpo da artista chegou, num carro branco, pelas 14h00. Estava coberto por um manto branco e era acompanhado por uma foto da filha de Tony Carreira, com um ar angelical.Os primeiros amigos chegados começaram também a chegar à Basílica, como é o caso da estilista Micaela Oliveira, com quem Sara tinha lançado, há pouco tempo, uma linha de roupa.Várias figuras públicas, como foi o caso de Cristina Ferreira, enviaram coroas de flores, e foram depositadas centenas de rosas brancas na igreja.A família é esperada a qualquer momento na Basílica da Estrela, para o doloroso adeus à sua "princesa".A jovem, recorde-se, perdeu a vida aos 21 anos num brutal acidente de automóvel.