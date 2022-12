"Já está tudo a ser preparado": Diogo Piçarra e Mel Jordão casam no próximo ano

01:30

Miguel Azevedo

Juntos há oito anos, Diogo Piçarra e Mel Jordão vão casar no próximo ano. Ainda sem avançar grandes pormenores sobre a cerimónia, o cantor garante "que já está tudo a ser preparado", e adianta que a seu tempo os fãs serão informados. "As pessoas vão acabar por saber tudo porque nós vamos dizer nas redes sociais", refere o cantor, de 32 anos.Recorde-se que foi precisamente através da redes sociais que Mel e Diogo, que são pais de Penélope, de dois anos, revelaram que vão casar no dia 3 de setembro de 2023. "De hoje a um ano caso com o amor da minha vida. 3/9/2023, tinha que ser num dia 3, e a um domingo, que é para nós o dia da família. Vamos dizer sim", escreveu Mel Jordão, de 36.Diogo Piçarra pediu a namorada em casamento, em junho, junto à Torre Eiffel, em Paris, num momento também partilhado nas redes sociais. "Nunca nos meus maiores sonhos achei possível viver um amor assim: Sereno, descomplicado e muito muito feliz", escreveu Mel.