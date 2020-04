“Já fui casada com um porco”: Rita Salema fala sobre ex-marido Almeno Gonçalves

01:30

Rita Salema protagonizou um momento polémico no programa ‘Ver P’ra Crer’, emitido na terça-feira na TVI, ao chamar "porco" ao ex-marido Almeno Gonçalves, de quem tem uma filha, Francisca.



A declaração da atriz surgiu em resposta à pergunta: "Um porco consegue estar em estado sexual durante cerca de... 10, 20 ou 30 minutos?". Rita foi perentória: "30 minutos. Já fui casada com um porco." Logo de seguida mostrou-se descontente com a afirmação. "Estou tão arrependida por ter dito isto. Dá para cortar?", acrescentou.

Esta não é a primeira vez que Rita Salema fala do casamento com o ator. Em janeiro de 2019, no programa ‘Você na TV’, da TVI, revelou ter sido traída durante a gravidez. Está separada há 26 anos.