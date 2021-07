"Já fui testado duas vezes e deu negativo": Marco Paulo revela susto com a Covid

Ana Marques e Marco Paulo trabalham juntos em programa da SIC

01:30

Miguel Azevedo e Vânia Nunes

Ana Marques está infetada com o novo coronavírus. A apresentadora da SIC recebeu o teste positivo dois dias depois de ter estado a gravar o programa ‘Alô, Marco Paulo’ com o cantor, fazendo soar os alarmes na estação. No entanto, contactado pelo Correio da Manhã, o artista garantiu que não foi contagiado."Estou bem, já fui testado duas vezes e deu sempre negativo", revelou, explicando que tem estado resguardado, tendo saído de Lisboa apenas para ir ao seu dentista, localizado no Porto. "A mim ninguém falou em isolamento, até porque eu estou sempre fechado em casa. Para a semana vou ser vacinado".De acordo com a ‘TV Guia’, Ana Marques, de 49 anos, testou negativo à Covid-19 no dia em que o programa que foi para o ar no passado dia 3 foi gravado, tendo a rodagem decorrido com normalidade. Só mais tarde é que a apresentadora soube que tinha contraído a doença, através de uma das filhas. Desde então, manteve-se em isolamento e José Figueiras apresenta o ‘Alô Portugal’ a solo.Este sábado, apurou o CM, o programa ‘Alô, Marco Paulo’ já contará com Ana Marques.