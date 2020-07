Já há substituto para Pedro Lima na novela ‘Amar Demais’

Ricardo Carriço está de regresso à TVI para integrar o elenco da novela ‘Amar Demais’, dando vida a Gabriel Villanova, substituindo assim Pedro Lima.

"O Ricardo que tanto estimo profissional e pessoalmente, aceitou voltar à TVI para fazer o Gabriel, o papel que estava atribuído ao seu amigo Pedro Lima. É um ato de entrega e coragem e será a melhor homenagem que lhe pode prestar. Agradeço por isso ao Ricardo, mas também quero dar nota da enorme satisfação que é para mim poder voltar a ver o seu talento nos nossos ecrãs depois de uma prolongada ausência. Espero que este seja o início de uma nova e longa etapa aqui na TVI", disse Nuno Santos, Diretor de Programas do canal de Queluz.

Apesar das gravações já estarem a decorrer, o ator irá interpretar a personagem desde o início da trama.

Ricardo Carriço está de volta à ficção da TVI, mais de uma década depois de ter interpretado Gustavo na novela ‘Flor do Mar’.



Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, no dia 20 junho.