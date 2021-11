“Já não havia pulso”: Atriz Vera Moura recorda momento em que Rogério Samora se sentiu mal Ator foi internado há quase quatro meses por causa de duas paragens cardiorrespiratórias.

Quase quatro meses depois de Rogério Samora (62 anos) ter sido internado por causa de duas paragens cardiorrespiratórias, Vera Moura, que também estava a gravar ‘Amor Amor’ (SIC) quando o ator se sentiu mal, recordou os momentos de pânico pelo qual todos passaram.



“Quando saí vi tudo o que estava a acontecer à porta da sala de maquilhagem e achei que era o Rogério com mais uma das suas partidas”, recordou no ‘Alta Definição’. Contudo, a atriz viu-se confrontada com uma cena que estava longe de uma brincadeira. “Nunca tinha lidado com isto. Eu vi uma pessoa a mudar de cor. Foi aí que todos dissemos: ‘vê o pulso, vê o pulso’ e já não havia pulso. Vi aquilo tudo a acontecer e mantive a calma”, contou Vera, que garante só ter saído do lado dos paramédicos após os ouvir dizer: “Temos pulso.”

