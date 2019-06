Já nasceram as gémeas de Helena Costa

As filhas da atriz nasceram de cesariana na sexta-feira, 28, às 4h30 da madrugada.

15:31

As melhores imagens de Helena Costa grávida

nasceram na madrugada de sexta-feira, 28.A novidade foi dada pela própriaatravés da sua conta de Instagram, onde partilhou todos os momentos anteriores aos parto com os seguidores, desde que entrou no hospital até que foi sujeita à cesariana.A tentar manter a vida familiar longe dos holofotes, Helena Costa prefere manter aRecorde-se que a atriz casou em segredo em julho do ano passado.