Já nasceram os filhos gémeos da advogada Suzana Garcia Às 38 semanas e dois dias, Salvador Maria e Santiago Maria viram a luz do dia com quase três quilos cada e menos de 50 centímetros.

Já nasceram os filhos gémeos da advogada Suzana Garcia

01:30

Suzana Garcia, de 42 anos, já foi mãe dos gémeos Salvador Maria e Santiago Maria. Foi a advogada e vereadora da Câmara Municipal da Amadora que deu a novidade. A 24 de julho - 38 semanas e dois dias -, pelas 15h33 e pelas 15h36, nasceram os bebés, com quase três quilos cada e menos de 50 centímetros.



Suzana Garcia relatou também as dificuldades vividas em todo este processo: "São bebés preciosos os meus (e todos os vossos, também)! Neste ventre, outros tentaram vingar, mas só estes triunfaram. Têm mesmo de ser especiais. Tiveram ajudas. Muitas; É certo. Mas o mérito é todo deles! Da medicina convencional à naturopatia; dos fármacos aos produtos naturais; das centenas de injeções hormonais bidiárias às dezenas de agulhas semanais de acupunctura; do silêncio meditativo às taças tibetanas; valeu tudo! Tudo menos perder a esperança e a confiança na divina providência." E acrescentou: "Tenho, a partir desta data, para o resto da vida, o meu coração fora do peito."

Mais sobre