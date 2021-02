Já nasceu a bebé do músico Tony Lemos Artista morreu enquanto a mulher estava grávida. Alice foi o nome escolhido para a recém-nascida.

Foi uma gravidez dolorosa para Marta Silva que, durante a gestação, foi confrontada com a morte do companheiro, o músico dos Santamaria Tony Lemos, que pôs termo à vida, em novembro do ano passado, quando faltavam poucos meses para ser pai. Ontem, a bailarina revelou que a pequena Alice já nasceu, através de uma foto ternurenta em que é possível ver a mão da bebé. Nas redes sociais, Marta tem partilhado a dor que sente pela partida do seu companheiro que, garante, não será esquecido. "Meu Anjo... tanta mas tanta saudade... dói tanto".



Também a irmã de Tony, Filipa Lemos, vocalista dos Santamaria, já quebrou o silêncio e falou sobre a tristeza que vive. "Acho que a culpa é um sentimento que vai estar comigo para o resto dos meus dias. O mais angustiante é não perceber porquê", disse, alertando para a importância de cuidarmos da saúde mental, uma vez que o irmão lutava contra uma depressão há mais de dois anos.

