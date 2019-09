Já nasceu a filha do futebolista Seferovic

01:30

O jogador do Benfica Haris Seferovic e a mulher, Amina Basic, foram pais pela primeira vez no passado domingo. O casal deu as boas-vindas à pequena Inaya e não podia estar mais feliz, partilhando a novidade nas redes sociais com uma ternurenta fotografia em que se podem ver os minúsculos pezinhos da bebé.

Recorde-se que o avançado dos encarnados casou-se no início de abril. O jogador oficializou a relação amorosa que mantinha com a namorada numa unidade hoteleira em Cascais. Entre os convidados para a cerimónia estiveram alguns companheiros do plantel do Benfica, como Krovinovic, Zivkovic, Svilar e Fejsa.

Em maio, o jogador suíço anunciou nas redes sociais que a companheira estava grávida de seis meses, com o primeiro filho do casal. Agora, os fãs de Amina vão ter de esperar para esta voltar a partilhar as fotos sensuais a que habituou os seus mais de 21 mil seguidores.