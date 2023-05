Já nasceu a filha do líder do Sporting Presidente dos leões e a mulher já são pais do pequeno Santiago, de três anos.

Já nasceu a filha do líder do Sporting

01:30

Frederico Varandas e Katarina Larsson deram as boas-vindas à segunda filha. O anúncio foi feito pela ex-triatleta sueca na rede social Instagram, numa publicação em que mostra uma fotografia da recém-nascida, com a legenda “a nossa bebé”. Além disso, a mulher do presidente do Sporting revelou também que a pequena nasceu no dia 19 de maio, ainda sem dizer o nome que decidiram dar à nova ‘leoa’.



Recorde-se que Frederico Varandas, de 43 anos, e a mulher, Katarina Larsson, de 38 anos, já são pais do pequeno Santiago, de três anos. Os dois conheceram-se quando o atual líder dos leões ainda desempenhava funções de médico no clube de Alvalade (de 2011 a 2018), enquanto a tetracampeã da Europa de triatlo representava os verdes-e-brancos. O anúncio da segunda gravidez foi avançado em primeira mão pelo CM no início de maio.

Mais sobre