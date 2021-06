Já nasceu o bebé de Meghan e Harry. Nome da filha é homenagem a Diana e à rainha

Nasceu

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor

, filha do príncipe Harry e Meghan Markle. Os duques de Sussex anunciaram este domingo o nascimento da criança.

'Lili', o diminutivo do nome da menina usado pelo casal, nasceu esta sexta-feira na Califórnia. O nome é um tributo à rainha Isabel II e à princesa Diana, mãe do príncipe Harry. "O seu nome do meio, Diana, foi escolhido para homenagear sua querida avó, a princesa de Gales", revelaram.A bebé vem juntar-se ao pequeno Archie, de dois anos.