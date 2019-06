O filho de Jessica Athayde e de Diogo Amaral nasceu este sábado e a atriz partilhou uma fotografia do bebé nas redes sociais.Na legenda da imagem partilhada no Instagram a atriz escreveu: "A minha vida resumida numa fotografia. Oliver, 8.6.2019"Recorde-se que Diogo Amaral já é pai de um menino, Mateus, fruto da relação com Vera Kolodzig.