Já nasceu o filho de Liliana Filipa

"Santi Marcel bem-vindo ao nosso mundo! Vieste preencher um espaço guardado só para ti", escreveu a empresária na legenda da fotografia em surge com o companheiro, Daniel Gregório, e o bebé.



O novo membro da família dos ex-concorrentes do reality show Casa dos Segredos, da TVI, vem juntar-se à primeira filha do casal, Ariel, de um ano.

























Liliana Filipa, ex-concorrente da Casa dos Segredos, foi mãe pela segunda vez aos 25 anos. A notícia foi avançada pela própria através de uma publicação nas redes sociais em que revelou o nome escolhido para o menino.Santi Marcel é o nome eleito pelo casal para o segundo filho. Uma escolha original que motivou diversos comentários por parte dos fãs e seguidores que felicitaram Liliana pelo nascimento.