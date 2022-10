Já nasceu o primeiro filho de João Palhinha e Patrícia Palhares. Foi o próprio casal que anunciou a novidade nas redes sociais, partilhando com os seguidores uma galeria de imagens captadas logo a seguir ao parto. “Neste dia que jamais esqueceremos, como aquele filme que vemos muitas vezes, nascemos os três! Queremos crescer contigo, dar-te a mão e mostrar-te o mundo que te espera. Bem-vindo, filho”, pode ler-se na mensagem, que de imediato colheu milhares de comentários e felicitações.





O casal aproveitou ainda a ocasião para confirmar o nome do bebé: João Maria, que nasceu em Portugal, apesar de a família viver atualmente em Londres, Inglaterra, onde o atleta defende as cores do Fulham.

João Palhinha e Patrícia Palhares trocaram alianças em 2021, após um ano de noivado, e anunciaram a vinda do primeiro filho este verão.