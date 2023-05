“Já posso voltar a cantar, desde que não abuse": Marco Paulo já realizou duas sessões de quimioterapia

01:30

Depois de ter sido aconselhado, pelos médicos, a evitar qualquer tipo de esforço para não sobrecarregar o pulmão, Marco Paulo já foi "autorizado a voltar a cantar", ainda assim com algumas precauções. "Depois do susto que passei e de ter sido aconselhado pelos médicos a repousar, já posso cantar uma ou duas canções, desde que não abuse", começa por dizer o cantor ao, revelando que está desejoso de começar a ensaiar para o concerto do Campo Pequeno no dia 21 de outubro.Leia no Correio da Manhã.