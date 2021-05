Já são conhecidas as causas da morte de Filipe de Edimburgo

15:04

Cerca de um mês depois deter morrido foram tornadas públicas as causas da sua morte. Segundo o 'The Daily Telegraph', que teve acesso ao documento, o marido da rainha Isabel II morreu, aos 99 anos, de causas naturais devido à idade avançada.O resultado foi divulgado na segunda-feira, 3 de maio, onde é descartada a hipótese de doença ou lesão que tenha provocado a sua morte. Recorde-se que o avô de Harry e William esteve internado durante algumas semanas devido a um problema cardáiaco, mas possíveis complicações no pós-operatório não foram reveladas na autópsia.O 'The Daily Telegraph' refere, ainda, que é declarado morte pela sua idade avançada quando a vítima tem mais de 80 anos e tenha sido acompanhada por um médico durante um longo período de tempo e que o seu estado clínico vá piorando ao longo do tempo.morreu na manhã de 9 de abril, no Castelo de Windsor, e as cerimónias fúnebres decorreram a 17 de abril. O seu funeral marcou o reencontro entre Harry e a família. O duque de Sussex esteve afastado um ano da família real após se ter mudado para a Califórnia com Meghan. O facto de ter dado uma entrevista polémica a Oprah Winfrey causou polémica entre a família.