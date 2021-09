Já são conhecidos os vencedores do Sexy Vidas 2021. Saiba tudo aqui

Já são conhecidos os vencedores deste ano do passatempo do Correio da Manhã, Sexy Vidas.Sofia Ribeiro, repetente na lista dos rostos mais sensuais, foi a grande vencedora na categoria Sexy TV. Entre os homens, foi António Pedro Cerdeira quem levou a melhor. "Fico mesmo muito agradecido por esta distinção. É um mimo muito agradável", admitiu o ator de 51 anos, assumindo que a idade lhe trouxe mais "maturidade e charme".Entre os nomes da categoria Sexy Sport a votação foi renhida, mas a namorada do jogador do Sporting João Palhinha, Patrícia Palhares, distinguiu-se na reta final. "Fico muito feliz por terem votado em mim. É sempre bom receber prémios", disse. "Confesso que me sinto bem com a minha imagem, mas também trabalho para isso. Não prescindo do ginásio nem da alimentação regrada."Na categoria Sexy Net, Jéssica Nogueira esteve numa luta renhida com Pipoca Mais Doce, mas acabou vencedora. "Estou superfeliz."Na ala masculina, Bruno Savate, estreante, bateu a concorrência com vasta vantagem. "Sinto que foram os meus fãs que quiseram dar-me um miminho."Nas Artes, foi a estilista Fátima Lopes o nome mais votado entre as mulheres. "Sabe superbem. Aos 56 anos, já não estava à espera."Diogo Infante também foi vencedor. "Sentir que somos apreciados é sempre bom."O rosto das novelas da TVI de 36 anos foi a vencedora do passatempo na categoria Sexy TV. Sofia Ribeiro admite que se sente confiante com o que vê no espelho e não prescinde dos seus treinos com acompanhamento de um personal trainer e de uma dieta cuidada.Ator de 51 anos assume que foi uma "honra" sair vencedor na categoria TV. "Este prémio faz muito bem ao ego, não nego. Mas posso confessar que estou numa boa fase em relação à minha imagem. Sinto-me mais completo e bonito."A ex-concorrente do ‘Big Brother’ (TVI), de 23 anos, está radiante: "As minhas fãs uniram-se."O ex-concorrente do ‘Big Brother’ (TVI), de 36 anos, agradeceu aos fãs que votaram em si.A namorada de João Palhinha, de 23 anos, saiu como vencedora na categoria Sport. "Não estava nada à espera de ganhar. É muito bom ", reagiu.Aos 46 anos, o treinador do FC Porto reuniu as preferências do público que votou na categoria Sexy Sport, batendo a concorrência com grande vantagem.Estilista de 56 anos admite que se surpreende todos os anos que integra o Sexy Vidas. "É bom sentir o carinho das pessoase ser distinguida."Ator de 54 anos ficou feliz com o resultado da votação. "Estou surpreendido, mas folgo em saber que o público valoriza a maturidade", disse, divertido.