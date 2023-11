Já se sabe quem fica com o cão de Matthew Perry

Já se sabe qual o destino de Alfred, o fiel companheiro de quatro patas do ator Matthew Perry, que foi encontrado morto em sua casa, aos 54 anos. Lisa Kudrow, atriz que contracenava com o ator na série 'Friends', o maior sucesso da sua carreira, já tinha manifestado vontade de adotar o cão.



O ator e Alfred tinham uma relação muito cúmplice e o animal de estimação era frequentemente protagonista de vários momentos especiais nas redes sociais do icónico Chandler Bing, da série 'Friends'.





O destino da mascote era uma preocupação manifestada por muitos amigos do ator.

Lisa Kudrow, que vestiu a pele de Phoebe na série 'Friends', assinou um comunicado em conjunto com os demais membros principais do elenco, no qual os atores se dizem "arrasados" com a morte do ator. "Éramos mais do que colegas de elenco. Éramos uma família", pode ler-se.

"Haverá muito a dizer, mas por agora iremos processar e fazer o luto desta perda incomensurável. Com o tempo, diremos mais acerca disto, quando formos capazes. Para já, os nossos pensamentos e o nosso amor estão com a família e os amigos do Matty, e com toda a gente que o amava, por todo o mundo", remata o comunicado.

Matthew Perry foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa. Não há indícios de crime, mas a causa da morte está a ser investigada.