Jaciara com medo de ficar sem os filhos

Jaciara, concorrente do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), está com receio de perder os filhos depois das insinuações do ex-jogador de futebol Mário Jardel, que a acusou de se “atirar” a vários homens e de ser uma “mulher fácil”. “Eu não posso perder a guarda dos meus filhos”, desabafou a concorrente durante uma conversa com Jorge Guerreiro e Liliana Almeida.A verdade é que a participação da ex-mulher do antigo jogador Deco está a causar polémica e Jardel não conseguiu ficar indiferente. “Eu acho que tens de te valorizar mais. Atiras-te ao Francisco, depois ao Nuno. É a tua forma de ser”, disse. Jaciara teme agora que estas palavras afetem a sua imagem e a prejudiquem com os filhos, Yasmin, de 18 anos, e David Luís, 15.