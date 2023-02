Jaciara Dias confessa depressão e alcoolismo: "Entreguei-me à bebida"

, relatou a ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' (TVI), assumindo que se entregou a comportamentos tóxicos.



"Hoje tenho a consciência de que me fiz muito mal (…) comportamentos tóxicos, muita bebida (…) A minha filha teve que amadurecer muito rápido, porque ela viu as dores da mãe dela, muitas vezes no quarto, trancada, não querendo viver, não querendo ser mãe. Não conseguia pegar no David. Olhar o David e a Yasmin era a mesma coisa que estar a ver o pai e entreguei-me à bebida durante muitos anos", acrescentou.



Após a separação, Jaciara decidiu ir viver para Ibiza com os filhos para "fugir à dor" mas nem tudo correu como esperado. "Um dia bebi muito, peguei no carro e fui em contramão. Cheguei ao apartamento e falei: ‘Quero ir embora agora. Se não me vou embora, vou-me matar’. Era muita dor", recordou.



David Luís e Yasmim.

Jaciara Dias abriu o coração numa conversa intimista com Júlia Pinheiro, na SIC, na qual recordou os momentos mais sombrios da sua vida pessoal. O nascimento do segundo filho e a separação do antigo jogador do FC Porto, Deco, com quem esteve casada de 2005 a 2008, levaram a empresária ao abismo.começou por dizer a empresária.A segunda gravidez levou Jaciara a engordar 33 quilos e as suas inseguranças aumentaram ainda mais. O casamento colapsou e a separação aconteceu quando o filho mais novo tinha apenas sete meses.Recorde-se que Jaciara e Deco mantiveram casamento de três anos e têm dois filhos em comum,