Jaciara Dias internada em estado grave

Foto: Rui Vasco

26 mai 2023 • 20:33

Jaciara Dias está internada, em estado grave, com uma infeção bacteriana. A notícia foi avançada na página de Instagram da ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' (BB), da TVI., pode ler-se.A informação vem no seguimento de acusações que a ex-mulher do ex-jogador de futebol Deco ée queNa publicação é ainda referido que esta situação acontece numa altura em que a ex-concorrente do BB luta contra um problema de saúde:, afirma a nota.