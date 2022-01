Jaciara Dias: "Mandei o homem que mais amei embora"

Jaciara confessou que Deco foi o homem que mais amou

Foto: Direitos Reservados

Jaciara e Deco colocaram um ponto final no casamento a 10 de fevereiro de 2006. A concorrente do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) partilhou com os colegas que viu a sua vida afundar-se nesse dia.A empresária e influenciadora explicou que se divorciou por perceber que o antigo jogador já não estava feliz a seu lado. “Vi o meu marido muito nervoso, muito agoniado, e eu já sabia que não estava a fazê-lo feliz, sabia que ali ele já não queria mais estar”, recordou.

