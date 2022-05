Jaciara lança farpas à produção do 'Big Brother Famosos'

Jaciara acusou produção de manipulação

Foto: Tiago Sousa Dias

01:30

A gala de domingo do ‘Big Brother Famosos’ ficou marcada pela expulsão de Nuno Homem de Sá, que perdeu o ‘duelo’ contra Gonçalo Quinaz, com quem manteve um intenso confronto durante a semana passada. As críticas à produção do reality show da TVI também se voltaram a ouvir.Desta vez foi Jaciara Dias, ex-concorrente brasileira do programa, que se mostrou insatisfeita com o facto de Catarina Siqueira ter ficado a salvo das nomeações e acusou a produção de manipulação. "Estou realmente triste porque nunca vi tanta manipulação dentro de um jogo como foi hoje. Eu não me vou calar. Vou falar uma coisa: se tirarem a Bruna do ‘BB’, não têm noção, aí sim, porque eu vou defender sim! Manipulação total!", atirou, dando apoio à compatriota.Já sobre a polémica com Nuno Homem de Sá, Jaciara tornou público que vai interpor um processo contra o ator. Esta segunda-feira, o concorrente expulso desvalorizou. "Devia abrir um processo contra ela própria. Faz aquele circo, mas infelizmente é só inconsequente. Ainda gostava de saber o que é que foi que lhe fiz porque ela nunca explica."Na última gala, Cristina Ferreira também deu que falar com um vestido ousado, repleto de transparências.