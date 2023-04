Jacques Rodrigues continua a fazer vida de luxo com a mulher. Veja as fotos Dono da Impala e a mulher foram vistos a almoçar numa marisqueira.

17:19

Depois de ter sido detido por suspeita de fraude fical no valor de 100 milhões de euros e de ter saído em liberdade com uma caução de 500 mil euros, Jacques Rodrigues, dono da Impala, foi surpreendido a almoçar numa marisqueira, em Cascais, com a mulher, Maria José Correia, conhecida por Zeza.



Veja na galeria a fotografia do almoço.

