Jada Pinkett Smith confessa romance com amigo do filho

01:30

Sónia Dias

Jada Pinkett Smith, de 48 anos, admitiu ter vivido um romance com o rapper August Alsina, de 27. A atriz assumiu o affair numa conversa aberta com o marido, Will Smith, de 51, transmitida no programa ‘Red Table Talk’, que apresenta no Facebook."Comecei uma amizade com August e tornámo-nos grandes amigos", começou por explicar Jada, que conheceu o jovem músico através do filho, Jaden, numa altura em que estava separada do marido, em 2016. "Nós estávamos a passar por um momento muito difícil", continuou a atriz. "Sim, eu estava farto de ti e decidimos dar um tempo", interveio o ator."A partir daí comecei a ter um envolvimento diferente com August", avançou Jada, esclarecendo que o marido nunca lhe deu permissão para ter um caso. "Uma coisa que vou dizer sobre nós dois é que nunca tivemos segredos", disse, ao que Will acrescentou, lembrando que estão juntos há 25 anos: "Consigo amar-te aconteça o que acontecer".