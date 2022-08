Jada Prinkett Smith fez cirurgia da moda à vagina

Jada Pinkett Smith, mulher do ator Will Smith, revelou num programa de televisão que rejuvenesceu a vagina e que as três sessões do procedimento a laser fizeram a sua parte íntima parecer que “voltou a ter 16 anos”.A também atriz, de 50 anos, contou ainda que continua com os tratamentos porque, desta forma, se sente mais jovem. “A minha vagina parece um lindo pêssego”, explicou Jada no ‘Red Table Talk’.Mas Jada não é a única celebridade norte-americana adepta da cirurgia íntima. Também as irmãs Kim e Kourtney Kardashian aderiram ao laser na vagina e não se cansam de apregoar os seus benefícios.