James Franco: “Admito que dormi com estudantes” Ator de 43 anos revela alguns episódios chocantes.

Foto: Direitos Reservados

06:00

O ator James Franco esteve à conversa com o apresentador Jess Cagle no ‘The Jess Cagle Show’, onde confessou alguns dos episódios mais chocantes da sua vida. “Admito que dormi com estudantes. (...) Na altura pensava que se fosse consensual, então não havia problema”, contou o artista de 43 anos.



Esta é a primeira vez que o ator revelou que teve relações sexuais com estudantes, enquanto era professor, que era viciado em sexo, e que “não conseguia ser fiel a ninguém”. Franco disse ainda ter traído “toda a gente antes da Isabel [Pakzad]”, com quem namora há dois anos. James Franco revelou ainda que a sua atitude derivava da procura incansável pela validação.



