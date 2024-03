Jamie Dornan faz revelação inesperada durante entrevista

Ator falou sobre uma experiência que viveu no passado.

13 mar 2024 • 11:09

"Ele [o cliente] costumava entrar e estalar os dedos para me chamar. Ouve, estou prestes a admitir algo de que tenho vergonha, mas cuspi algumas vezes na bebida dele", começou por contar o ator que, de seguida, explicou o motivo.



"Ele pedia sempre um gin tónico, então era fácil de misturar. Quero dizer, é isso que uma pessoa ganha se estalar os dedos a outro ser humano. Desculpa, eu não me importo. Fiquei sentado e alegre enquanto o observava a beber a minha saliva", rematou.

Antes de se tornar um ator de sucesso, Jamie Dornan, de 41 anos, trabalhou num pub em Londres, quando era mais novo, como barman.Recentemente, numa entrevista que deu ao 'Mirror', o ator fez uma revelação inesperada sobre esses tempos. O protagonista do filme '50 sombras de Grey' contou que cuspiu mais do que uma vez no copo de um cliente.