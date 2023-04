Jamie Foxx internado por "complicações médicas"

View this post on Instagram A post shared by Corinne Foxx (@corinnefoxx)

Jamie Foxx, de 55 anos, foi internado na passada quarta-feira, 12 de abril, devido a "complicações médicas". A notícia foi dada pela filha do ator e músico, Corinne Foxx, nas redes sociais.Numa publicação no Instagram, Corinne revelou queterá ajudado o pai a recuperar. Na mesma publicação, pede ainda privacidade a toda a família, sem revelar as causas do internamento da estrela de Hollywood.De acordo com o site TMZ, Jamie Foxx sentiu-se mal durante as gravações do filme 'Back in Action', em Atlanta, nos Estados Unidos da América. O mesmo site avança que o ator já se encontrae até. Para já, não se sabe quando terá alta hospitalar.Veja a publicação feita por Corinne Foxx: