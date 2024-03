Jandira Dias, ex-BB, tem a vida virada do avesso

"

"

Depois de ter desistido do 'Big Brother - Desafio Final', da TVI e de posteriormente se ter separado do marido Jorge, após a sua saída do reality show, que Jandira Dias ainda não conseguiu dar um rumo à sua vida.Longe dos filhos, de 3 e 4 anos, a maquilhadora está a viver na casa de uma amiga, Rosa Patrícia, que também participou no reality show 'O Triângulo', da estação de Queluz de Baixo., disse a ex-concorrente de 'O Triângulo' à revista 'TV7 Dias'.Desde que se separou de Jorge, com quem está casada há quatro anos, que a angolana se encontra numa situação precária. Jandira Dias trabalha a fazer limpezas e este também não é um emprego fixo., revelou a ex-concorrente do 'Big Brother - Desafio Final'.A sua entrada no reality show da TVI tinha como objetivo ajudar a família financeiramente, mas as coisas não correram bem., disse na altura Jorge depois de se desentender com a companheira.Recorde-se que Jandira Dias apenas ganhava 150 euros por semana dentro da casa mais vigiada do país, enquanto outro concorrentes ganhavam entre os mil e dois mil euros.