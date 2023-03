Jane Fonda revela ter sido agredida por celebridade. Descubra aqui por quem

"Ela nunca pediu desculpas", acrescentou.



no 'The Drew Barrymore Show'., acrescentou.

Drew Barrymore e a também atriz Lily Tomlin ficaram em silêncio, sem perceberem se Jane Fonda estava a brincar ou não.



Recorde-se que a atriz está a fazer tratamentos de quimioterapia, devido ao diagnóstico de cancro no sistema linfático que revelou o ano passado.





Jane Fonda, de 85 anos, revelou que foi agredida por Jennifer Lopez, de 53, durante as gravações do filme 'Uma Sogra de Fugir', de 2005.O incidente aconteceu quando as artistas estavam a gravar uma cena de bofetadas:, revelou a atrizApós a reveleção,