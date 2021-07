Jani Gabriel assume novo amor em dias no México

Apresentadora está apaixonada por veterinário, após rutura com Rui Porto Nunes.

Jani Gabriel com novo amor

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Jani Gabriel, de 30 anos, voltou a encontrar o amor. Dois meses após o CM ter noticiado o fim do noivado com Rui Porto Nunes, com quem viveu uma relação de sete anos, a apresentadora da SIC assumiu agora a paixão pelo veterinário André Santos. Os dois mantinham uma relação discreta há poucos meses e optaram por nunca publicar fotografias juntos... até agora.









O namoro foi tornado público durante umas férias no México, onde o casal mostra estar a viver com intensidade os primeiros meses de relação. Nas redes sociais, o veterinário divulgou as primeiras imagens apaixonadas ao lado de Jani, mostrando o sentimento que os une.

A apresentadora e André viajaram com um grupo restrito de amigos, entre os quais estava Ricardo Martins Pereira, ex-marido de Ana Garcia Martins, e a nova namorada, Sara.





Desde o fim do noivado com Rui Porto Nunes, Jani remeteu-se ao silêncio e optou por não fazer menção à rutura, que aconteceu poucos meses após o pedido de casamento.



Enquanto Jani já seguiu com a sua vida amorosa, nas redes sociais Rui Porto Nunes dá a entender que continua solteiro. O ex-casal cortou relações.