Jani Gabriel exibe curvas fora da TV

Estrela do ‘Fama Show’ está de férias no Sul do País. Ex-manequim mantém silhueta invejável e curvilínea.

Uma das meninas bonitas da televisão nacional espalhou charme e sensualidade durante as férias em Monte Gordo, no Algarve.Jani Gabriel aproveitou os últimos dias para se bronzear e ir a banhos. Não se coibiu de mostrar todos os detalhes do descanso nas fotografias partilhadas nas suas redes sociais.Esta pausa do ‘Fama Show’, da SIC, foi gozada na companhia de amigos e família. O namorado, Rui Porto Nunes, esteve a assegurar as reportagens de ‘A Volta a Portugal’, da RTP, e não conseguiu acompanhar Jani Gabriel nas idas à praia.