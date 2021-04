Jani Gabriel janta com novo amigo após separação de Rui Porto Nunes

24 abr 2021 • 16:59

, de 30 anos, e, de 34, mantêm uma relação discreta há cerca de sete anos. A partilhar uma vida em comum, o casal decidiu dar um passo na relação e anunciou o noivado no início de 2021. Porém, a fase de felicidade e entusiasmo com a preparação do casamento não está a correr como esperado e o casal enfrenta uma grave crise na relação.Nesta fase de rutura, Jani Gabriel está decidida a seguir em frente e mostra-se positiva com o futuro. "Certezas? Que ele [sol] é o único que vai e que volta a nascer amanhã com novos recomeços", partilhou a comunicadora na conta pessoal de Instagram, mostrando que está a viver uma nova fase da sua vida.Ao longo das últimas semanas, Jani tem encontrado o apoio junto dos amigos. A ‘Vidas’ sabe ainda que a apresentadora esteve num jantar a dois com, médico veterinário, que atualmente também se mantém solteiro. Os dois desfrutaram de uma refeição ao ar livre, na zona do Parque das Nações, em Lisboa, onde não faltaram sorrisos e boa-disposição.Enquanto isso, Rui Porto Nunes, afastado da representação, mantém-se focado nas provas de bicicleta.