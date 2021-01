Jani Gabriel pedida em casamento por Rui Porto Nunes

A carregar o vídeo ...

Jani Gabriel pedida em casamento

O ano de 2021 começou com emoções fortes para Jani Gabriel. A apresentadora do 'Fama Show', da SIC, foi pedida em casamento por Rui Porto Nunes.A notícia foi partilhada por ambos nas redes sociais. Jani escreveu: ". A apresentadora partilhou também um vídeo a preto e branco que testemunha o amor dos dois ano longo dos anos e uma fotografia onde se vê o anel de noivado.O ator partilhou divulgou as mesmas imagens e escreveu na legenda:O casal está junto há sete anos. "Já fizemos tanta coisa. Foram seis anos de aprendizagem, de um caminho feito com muito amor. Claro, com os seus altos e baixos, mas, acima de tudo, conseguimos encontrar, um no outro, aquele refúgio que nos completa. Têm sido seis anos tranquilos e serenos, que é aquilo que eu mais procurava. Com o Rui consegui", disse Jani, no ano passado.