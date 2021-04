Jani Gabriel termina noivado com Rui Porto Nunes

Apresentadora denuncia clima de tensão ao eliminar todas as fotos com o namorado das suas redes sociais.

Jani Gabriel, de 30 anos, e Rui Porto Nunes, de 34, anunciaram o noivado no início de 2021, após sete anos de namoro. Contudo, o entusiasmo de subir ao altar caiu por terra e, segundo o CM apurou, o casal encontra-se separado.



A rutura aconteceu há algumas semanas e a apresentadora da SIC já não se preocupa em esconder que está novamente solteira. Nas redes sociais, denunciou não só a separação, mas também que o romance não terá terminado da melhor forma, ao cortar contacto com Rui Porto Nunes. Jani deixou de seguir o ex-companheiro no Instagram e decidiu ainda apagar todas as fotografias com o ‘ex’, deixando evidente o clima de instabilidade. "Certezas? Que ele (sol) é o único que vai e que volta a nascer amanhã com novos recomeços", desabafou a comunicadora da SIC na conta de Instagram sobre a nova fase que está a viver.





Enquanto Jani optou por cortar totalmente com o ‘ex’, Rui Porto Nunes mostra-se esperançoso numa reconciliação e continua a manter as fotos com a apresentadora nas redes sociais.