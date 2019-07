Jani Gabriel: "Verão é uma altura de celebração"

A apresentadora do ‘Fama Show’ não abdica das paisagens do nosso país para os dias de férias. A praia é o lugar preferido e admite que adora uns bons petiscos ao fim do dia para acompanhar o descanso.- Dentro, sem dúvida. Portugal tem muitos sítios ainda para explorar, e outros a que gosto sempre de voltar.- Praia, sem dúvida.- Verão quente com água fria, para refrescar.- Sou daquelas pessoas que demora a entrar dentro de água, e depois sou muito rápida a sair.- Obrigatório são aqueles dias na praia até anoitecer. Dispenso noites geladas, com vento.- Biquíni, é mais confortável.- Está fora de questão.- Festas em grupo, porque verão é uma altura de celebração, estar com os amigos, fazer jantaradas. É uma época para estarmos todos juntos.- Noites ao relento, com boas conversas.- Depende dos dias e das ocasiões.- Um top e uns calções.- Sumo natural de melancia.- Maldivas.- Descansar.Jani Gabriel tem 28 anos e é uma manequim e apresentadora portuguesa. Entrou no mundo da moda quando tinha 14 anos, ao vencer o concurso Elite Model Look, em 2005. Na televisão portuguesa é atualmente um dos rostos do programa ‘Fama Show’, na SIC. Namora com o ator Rui Porto Nunes.