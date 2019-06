Jani Gabriel vive susto com a saúde

Jani Gabriel, de 28 anos, viveu recentemente um susto com a saúde. A apresentadora do 'Fama Show' esteve internada durante uma semana devido a complicações resultantes de um problema nas amígdalas.Apesar de já estar em casa a recuperar junto da família, a modelo viveu um grande susto com a saúde devido à grande agitação da sua vida.Nas redes sociais, a apresentadora deixou uma mensagem a dar conta do seu estado de saúde: "Há muito que não andava por aqui. Não que quisesse ter me ausentado de tudo mas o certo é que às vezes só paramos quando a vida ou a saúde nos obrigam, e aí tens de ouvir-te por dentro, nem que seja à força".