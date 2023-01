Jay Leno sofre acidente de mota

27 jan 2023 • 21:16

Jay Leno revelou numa entrevista ao 'Las Vegas Review-Journal' que está atualmente a recuperar de um acidente de mota que aconteceu no dia 17 de janeiro. A revelação surgiu depois do jornalista ter feito perguntas ao humorista sobre o incêndio que aconteceu na sua garagem e que o deixou hospitalizado e com queimaduras na cara, há apenas dois meses.



"Na semana passada saltei da minha mota. Parti a clavícula. Parti duas costelas. Rachei duas rótulas", disse Leno, de 72 anos, "mas estou bem, estou a trabalhar".



De recordar que após o incêndio, Leno embateu ainda contra um carro policial, mas não ficou ferido.