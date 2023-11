Jean Paul Gaultier hoje em Lisboa

O espetáculo ‘Fashion Freak Show’, de Jean Paul Gaultier, está prestes a chegar a Portugal e, com ele, vem também o estilista que esta segunda-feira, pelas 11h00, no Hotel Tivoli Avenida Liberdade, dará uma conferência de imprensa.





Este encontro reúne os protagonistas do espetáculo musical mais extravagante do ano para um momento muito descontraído e, certamente, com a reconhecida excentricidade do francês. Vão estar em exposição peças do guarda-roupa do espetáculo que se apresenta de 8 a 11 no Campo Pequeno, em Lisboa, e de 16 a 18 na Super Bock Arena, no Porto.