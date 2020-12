Jeff Bridges mostra-se de cabelo rapado após ter sido diagnosticado com cancro

Após ter sido diagnosticado com um cancro, Jeff Bridges mostrou-se de cabelo rapado. O ator norte-americano partilhou uma fotografia com os seguidores nas redes sociais, esta segunda-feira, dia 15 de dezembro.

Há dois meses a fazer tratamentos, o ator atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde.

"Aqui vão as novidades: Estou a sentir-me bem. Rapei o cabelo. Arranjei um cão, o Monty. E fiz 71 anos", escreveu na legenda da fotografia em que surge ao lado do fiel companheiro de quatro patas.

Jeff Bridges anunciou no passado mês de outubro que foi diagnosticado com um cancro no sistema linfático: "Fui diagnosticado com um linfoma. Ainda que seja uma doença séria, sinto-me afortunado com a equipa de médicos incrível e o prognóstico é bom. Comecei os tratamentos e vou manter-vos a par da minha recuperação. Estou profundamente grato pelo amor e apoio que recebo da minha família e dos meus amigos. Obrigado a todos pelas preces e desejos de melhoras".